-Geçici Suriye hükumet başkanı ile yapılan röportaj

-Halep mahalli meclis başkanının konuşmasından görüntüler



( AZEZ ) - Azez’de Afrin’de mahalli yönetim oluşturma toplantısı yapıldı AZEZ



- Suriye Geçici Hükümet Başkanı Cevad Ebu Hatap, Afrin’de hayatı normalleştirme ve halka hizmet sunma çalışmaları yapacak mahalli meclis oluşturma konusunu görüşmek üzere Azez'de Kürt temsilcilerle birlikte toplantı yaptı. Toplantıda yedi yönetim bölgesinden oluşan Afrin halkına ihtiyaç duyulan hizmetlerin verilmesini sağlayacak mahalli yönetim meclislerinin oluşturulması konusu görüşüldü. Suriye Geçici Hükümet Başkanı Dr. Cevad Ebu Hatab, “Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin devrimin bağrına geri döndü” dedi.

Ebu Hatab, Azez’de yapılan toplantının maksadının ahalinin Afrin’e geri dönmesi için gerekli tedbirleri alacak ve Afrin halkına her türlü hizmeti sağlayacak acil konsey oluşturmak olduğunu söyledi.



Afrin operasyonunun başlamasıyla PKK/PYD’nin halka su vermeyi durdurduğu hatırlatılarak, Afrin halkına yeniden su sağlanacağını söyledi.



Halep Şehir Meclisi Başkanı İbrahim Halil de, Afrin’de hayatın normale döndürülmesi için konseyin acil tedbirler aldığını söyledi.



Bu toplantıyla mahalli idare meclisi ve halkın çabalarının birleştirilmesinin hedeflendiği belirtti.

İbrahim Halil, içinde ahalinin bulunduğu köylere mobil sağlık ekibi hizmeti verildiğini ve fırınlarla her aileye yiyecek dağıtıldığını söyledi.



Maari Belediye Başkanı Fuat Abbas ise, şöyle konuştu: "Biz Halep’in kuzey kesimindeki yerleşim bölgelerinin mahalli meclisleri olarak Kürtleri Suriye toplumunun bir parçası olarak görüyoruz. Arap, Kürt ve Türkmenler arasında hiçbir fark gözetmiyoruz. Hepimiz Suriye’nin evlatlarıyız. Biz Maari mahalli idaresi olarak Afrin’e her türlü yardımı yapmaya hazırız."