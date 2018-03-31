'Azerbaycanlılar acı ve gözyaşı dolu 1918 olaylarını unutmadı' - BİŞKEK
"Azerbaycanlılar acı ve gözyaşı dolu 1918 olaylarını unutmadı" - BİŞKEK - 31 Mart Azerbaycanlılar Soykırım Günü - Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Orudjev ile röportaj 31 Mart Azerbaycanlılar Soykırım Günü - Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Orudjev: - "Azerbaycanlılar acı ve gözyaşı dolu 1918 olaylarını unutmadı"BİŞKEK (AA) - Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayat Orudjev, Azerbaycanlıların acı ve gözyaşı dolu 1918 olaylarını unutmadıklarını söyledi.
Büyükelçi Orudjev, Azerbaycan'ın Guba ilinde, Ermenilerin 1918 yılında düzenlediği ve yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği saldırıların 100. yılı dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Ermeni ve Bolşevik çetelerinin, "Büyük Ermenistan" hülyası adına 1918 yılının 30 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında başta Bakü olmak üzere ve diğer bölgelerde 50 bin Azerbaycanlıyı katlettiğini anımsatan Orudjev, Ermenilerin katliamının, Osmanlı Devleti'nce kurulan Kafkas İslam Ordusunun Azerbaycan'a yardıma gelerek ülkeyi çetelerden temizlemesiyle durdurulduğunu dile getirdi.Orudjev, Ermeni çetelerin, Azerbaycan halkına karşı işlediği katliamların söz konusu coğrafyaya yerleşmesinden sonra başladığına dikkati çekti.Katliamı simgeleyen fotoğrafları gösteren Orudjev, Ermeni kaynaklarında Azerbaycanlılara karşı işlenen cinayetlere ve katliamlara ilişkin itirafların yer aldığını ifade etti. Orudjev, "Ermeni çeteler, Azerbaycanlılara ait toprakları elinden almak için hep katliamlara girişti. Ermeni şovenistlerin Azerbaycanlılara yönelik bilinçli etnik temizleme ve soykırımını tüm dünyaya anlatmaya devam edeceğiz. Azerbaycanlılar acı ve gözyaşı dolu 1918 olaylarını unutmadı." diye konuştu. Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, 1998 yılında imzaladığı kararnameyle 31 Mart'ın "Azerbaycanlılar Soykırım Günü" olarak anılmasına karar vermişti.