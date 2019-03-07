Azerbaycanlı ve Türk kadınlardan ortak kermes - BAKÜ Haberi
- Genel görüntüler - GYF Başkanı Ahmet Tecim'im konuşması - DetaylarAzerbaycanlı ve Türk kadınlardan ortak kermesBAKÜ (AA) - Azerbaycanlı ve Türk kadınlar, ihtiyaç sahipleri ve engellilere yardım amacıyla ortak kermes düzenledi. Türk hayırseverlerin kurduğu ve Azerbaycan'da uzun yıllardır faaliyet gösteren Gençliğe Yardım Fonu (GYF) tarafından düzenlenen "Yarınlara ümit ol" adlı kermeste, kadınların yaptığı el işi ürünler ve yiyecekler satışa çıkarıldı.Kermese Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ın eşi Meltem Özoral, Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, KKTC'nin Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir, Azerbaycanlı yetkililer, şehit aileleri ve çok sayıda kişi katıldı. Milli marşların okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan GYF Başkanı Ahmet Tecim, Türk ve Azerbaycanlı kadınların ortak kermesleri artık gelenek haline getirdiklerini söyledi.
Geçen yıl düzenlenen kermeste elde edilen gelirin Zeytin Dalı Operasyonu'nda şehit düşen askerlerin ailelerine gönderildiğini anlatan Tecim, bu yıl elde edilecek gelirin ise ihtiyaç sahibi Azerbaycanlı çocuklar için harcanacağını vurguladı.Üç gün devam edecek kermesten elde edilen gelirden ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için okul malzemeleri ve kıyafet alınacak, görme engelli çocuklar için Braille alfabesiyle kitaplar basılacak, 50 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapılacak.
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