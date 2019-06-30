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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Azerbaycanlı şarkıcıdan sağanak altında konser - IĞDIR

Azerbaycanlı şarkıcıdan sağanak altında konser - IĞDIR

- Konserden detay - Azerbaycanlı sanatçı Şebnem Tovuzlu'unun sevenleriyle yağmur altında buluşması - Yağmur altındaki vatandaşlardan detayAzerbaycanlı şarkıcıdan sağanak altında konser - Iğdır 'da Geleneksel Kayısı Festivali kapsamında sahne alan Azerbaycanlı şarkıcı Şebnem Tovuzlu, konserini sağanak altında verdiIĞDIR (AA) - Iğdır 'da bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Kayısı Festivali çerçevesinde sahne alan Azerbaycanlı sanatçı Şebnem Tovuzlu, şarkılarını sağanak altında söyledi.

Iğdır Belediyesince düzenlenen festivalin ikinci gününde Türk Halk Müziği sanatçısı Seyfettin Çelik konser verdi.Çelik'in konseri sırasında başlayan sağanak Azerbaycanlı sanatçı Şebnem Tovuzlu sahneye çıktığında daha da arttı.Tovuzlu, sağanağa rağmen şarkılarını söylemeyi sürdürdü, ardından seyircilerin arasına inerek özçekim yaptı.Festival, yarın yapılacak etkinliklerle devam edecek.

Çekim Festival Şarkıcı 

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