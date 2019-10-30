Azerbaycanlı şairden Türk askerine şiir Haberi



- Azerbaycanlı şair Barış Cavid Mövsümlü’nün Barış Pınarı Harekâtı'nda Mehmetçiğin kahramanlığından etkilenerek yazdığı ve seslendirdiği “Şanlı Türk Askerine“ şiiri sosyal medyada geniş yankı buldu.Ankara’da yaşayan Azerbaycanlı şair Barış Cavid Mövsümlü, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerini ortadan kaldırmak için Barış Pınarı Harekâtı'nı düzenleyen Türk ordusu için "Şanlı Türk Askeri"ne isimli bir şiir yazdı. Osman Paşa Marşı eşliğinde seslendirdiği şiiri ile Türk ordusuna selam veren Barış Cavid Mövsümlü’nün şiiri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Mövsümlü, "Azerbaycanlı bir Türk olarak 'bir millet iki devlet' düsturuyla Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı’na destek vermek ve içimdeki o duygular ile bizim de ordumuz olan Türk askerine seslenmek istedim" dedi.





loading...