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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Azerbaycanlı öğrenciler kiraladıkları otomobil ile kaza yaptı: 4 yaralı Video

Azerbaycanlı öğrenciler kiraladıkları otomobil ile kaza yaptı: 4 yaralı Video

ambulansın olay yerinden gidişi

İlk Müdahale Güvenlik Önlemi Kaldırım Taşı Öğrenciler Sağlık Ekipleri 

-polis araçları detay
-kaza yerinden detaylar
-aracın çarptığı kaldırım taşı
-aracın savrulan parçaları
-kullanılamaz hale gelen otomobil
-polislerin incelemesi
-çekicinin tarlaya girememesi
-farklı yerden otomobilin çekiciye yüklenmesi

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta üniversite okuyan Azerbaycanlı öğrenciler kiraladıkları otomobil ile kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Kahramanmaraş Kayseri yolu üzerinde meydana geldi. Farid Aghazada (21) yönetimindeki 46 PC 805 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında ki kaldırım taşına çarparak, tarlanın içine doğru takla attı. Metrelerce savrulan otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü Farid Aghazada ve otomobil içerisinde bulunan 3 arkadaşı yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.Yaralanan Azerbaycanlı üniversite öğrencilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza yapan otomobili götürmek için gelen çekicide tarlaya girmekte zorlandı. Tarlanın yanından geçen su akıntısı yüzünden çekicinin ilk giriş denemesinde lastiği çamura battı. Kısa bir mücadelenin ardından çekici oradan çıkarken, bu kez otomobili çekmek için farklı bir yöntem denendi ve başarılı olundu. Otomobilin çekiciye yüklenmesinin ardından zorlu mücadele sona erdi.
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