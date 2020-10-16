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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Azerbaycan ve Türk Bayrağı temalı kadayıf yaparak kampanya başlattı

Azerbaycan ve Türk Bayrağı temalı kadayıf yaparak kampanya başlattı

Tokat'ta yufka ve kadayıf işletmecisi tarafından yapılan Azerbaycan ve Türk Bayrak temalı kadayıf

Gaziler Kadayıf Şehit Harekete Geç Düşünür 

-İşletmeye asılan Türk ve Azerbaycan bayrakları
-Yufka ve kadayıf işletmecisi Alim Yıldırım röp
-Alışveriş yapan vatandaşlarla röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta, kadayıf ve yufka işletmeciliği yapan esnaf bir günlük gelirinin yarısını Azerbaycan’da şehit ailelileri ve gazilere bağışlamak için kampanya başlattı. Ermenistan’ın Yukarı Karabağ’daki 30 yıllık işgalini sonlandırmak için harekete geçen Azerbaycan’da yaralanan, şehit olanların yakınlarına yönelik destekler yurt genelinde devam ediyor. Tokat’ta da Meydan çarşısı esnaflarından Alim Yıldırım (40), Azerbaycan ve Türk Bayrağı temalı kadayıf yaparak kampanyaya başlattı. Yıldırım, bir günlük gelirinin yarısını Azerbaycan konsolosluğu ile iletişime geçerek bağışta bulunacağını kaydetti.
Azerbaycan’a nasıl destek olabiliriz düşüncesinden harekete geçerek kampanaya başlattıklarını belirten Yıldırım, “Azerbaycan’daki gardaşlarımıza nasıl bir destek oluruz diye düşünürken Türk ve Azerbaycan temalı kadayıftan bayrak yaptık. Bugün ki ciromuzun yüzde 50’sini Azerbaycan’da şehit düşen gardaşlarımızın ailelerine bağışlamak istiyoruz. Alışveriş yapan vatandaşlarda yaptığımız kampanyaya destek veriyor” dedi.
2 günlük bir çalışmada ortaya çıkan Azerbaycan ve Türk bayrağı temalı kadayıfı vitrininde sergileyeceğini kaydetti.
Alışveriş yapan vatandaşlarda kampanya destek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. (Nİ-GF-
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