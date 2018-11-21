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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Azerbaycan-türkiye-gürcistan Arasında Askeri İşbirliği Gelişiyor - Ortak Tatbikatlar Düzenlenecek

- Azerbaycan-türkiye-gürcistan Arasında Askeri İşbirliği Gelişiyor - Ortak Tatbikatlar Düzenlenecek

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Terörle Mücadele Savunma Sanayi Basın Toplantısı Uluslararası Toplantı Tutanağı 

-Azerbaycan Savunma Bakanı Zalir Hasanov’un açıklamaları
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-Gürcistan Genelkurmay Başkanı’nın açıklamaları
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-Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in açıklamaları
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( BAKÜ ) - Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan arasında askeri işbirliği gelişiyor- Ortak tatbikatlar düzenlenecek BAKÜ

- Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Genelkurmay Başkanları Üçlü Toplantısından işbirliğinin arttırılması kararı çıktı. Toplantıda 3 ülkenin ortak tatbikatlar düzenlemesi kararlaştırıldı. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Genelkurmay Başkanları Üçlü Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından 3 ülkenin Genelkurmay Başkanı basın toplantısı düzenledi.
Azerbaycan’ın ev sahipliğini yaptığı toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’ın yanı sıra Azerbaycan Savunma Bakanı Korgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladimer Çaçibaia iştirak etti. Düzenlenen basın toplantısında konuşan komutanlar, savunma sanayiinde işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel gelişmeler, terörle mücadelede iş birliğinin önemi ve üç ülke arasındaki ortak savunma projelerinin ele alındığını açıkladı.
"Amacımız güvenliğin sağlanması" Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Orgeneral Güler, Korgeneral Hasanov ve Tümgeneral Çaçibaia toplantı tutanağını imzaladı. Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zakir Hasanov görüşmenin 3 kardeş ülkenin liderlerinin talimatı ile gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Görüşme zamanı bölgedeki askeri-siyasi durumu görüştük. Bu bir daha 3 kardeş devletin işbirliğinin stratejik düzeyde olduğu gösteriyor. Görüşmenin amacı 3 kardeş devletin bölgede gerçekleştirilen stratejik öneme sahip projelerin güvenliğinin sağlanması, bölgede barışın devamlılığının sağlanması. 3 kardeş devletin ordularının üçlü formatta işbirliğini geliştirilmesini onayladık" dedi.
3’lü ortak tatbikat yapılacak Gürcistan Genelkurmay Başkanı Vladimer Çaçibaia üç taraflı işbirliğinin önemini vurgulayarak, "Bizim işbirliğimiz esasen bölgenin güvenliğini sağlıyor. Biz aktif şekilde ortak tatbikatlara katılacağız. Bölgede tehditlerde artım gözlemliyor. Biz birlikte çalışarak bu problemleri çözebiliriz" ifadelerini kullandı. "Gürcistan ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünden yanayız" Orgeneral Güler, "Hem bölgesel, hem küresel ölçekte barış ve istikrarın çok önemli olduğu şu günlerde yakın coğrafyamızda cereyan eden olaylar hakkında samimi fikir alış verişinde bulunduk. Her 3 dost ve kardeş ülkenin görüşlerinin yakın olduğunu müşahede ettik. Özellikle bölgesel istikrar, karşılıklı işbirliği, sorunlara barışçıl yollarla çözüm bulunması, ülkelerin uluslararası anlaşmalar ve hukuk ile tanınmış sınırları çerçevesinde toprak bütünlüklerinin korunması konusunda Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan olarak aynı görüşleri paylaşmaktayız. Ayrıca 2015 yılında Türkiye’de icra edilen ilk toplantı sonrasında üç dost ve kardeş ülke arasında başlayan ve her geçen gün daha yoğun bir şekilde devam eden üçlü işbirliği faaliyetlerinin başarılı bir şekilde icra edildiğini ve geliştiğini görmek bizleri son derece mutlu etmiştir" diye konuştu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, toplantıdan önce Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Genelkurmay Başkanları Üçlü Toplantısı’nın dördüncüsünün 2019 yılında Türkiye’de gerçekleştirileceği açıklandı.
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