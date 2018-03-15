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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Azerbaycan ordusunun geniş kapsamlı tatbikatı sürüyor - BAKÜ

Azerbaycan ordusunun geniş kapsamlı tatbikatı sürüyor - BAKÜ

- Tatbikattan görüntülerAzerbaycan ordusunun geniş kapsamlı tatbikatı sürüyorBAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusunun 25 bin askerin katılımıyla başlattığı geniş kapsamlı tatbikatta temsili düşman hedeflerine atışlar gerçekleştirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, 12 Mart'da başlatılan tatbikatın atış aşamasının yapıldığı bildirildi.
Açıklamaya göre, 25 bin asker, 250 tank ve zırhlı araç, bine yakın füze ve top sistemi, 50 uçak ve helikopter, yeni nesil radyo - elektronik keşif araçları ve insansız hava araçlarının yer aldığı tatbikatta, temsili düşman hedefleri vurularak imha edildi. Savunma ve karşı saldırı operasyonlarının gerçekleştirildiği tatbikatta, Azerbaycan'ın aldığı yeni silahlar atış yapılarak denendi.Savunma Bakanı Zakir Hasanov da tatbikatın bu aşamasını izledi.Tatbikat, 17 Mart'a kadar devam edecek.

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