Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
- Azerbaycan Ordusunun Geniş Kapsamlı Tatbikatı Devam Ediyor

- Azerbaycan Ordusunun Geniş Kapsamlı Tatbikatı Devam Ediyor

ASKERİ ARAÇLARIN TATBİKAT BÖLGESİNE GİTMESİ

Zırhlı Araç Bild İlham Tatbikat Helikopter 

-ASKERLERDEN GÖRÜNTÜLER
-TANKLI BİRLİKLERDEN GÖRÜNTÜLER
-FÜZE SİSTEMLERİNDEN GÖRÜNTÜLER

( BAKÜ ) - Azerbaycan ordusunun geniş kapsamlı tatbikatı devam ediyor BAKÜ

- Azerbaycan ordusunun geniş kapsamlı tatbikatı tank ve füze sistemlerinin katılımıyla devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in onayladığı plan uyarınca Savunma Bakanı Zakir Hasanov komutasında düzenlenen tatbikata, ordunun çeşitli komutanlıklarına bağlı birliklerin katıldığı bildirildi.
Tank ve füze sistemlerinin de katılmasıyla devam eden tatbikata, farklı bölgelerde 10 bin asker, temsili düşman hedeflerine operasyonlar düzenleyerek yeni silahları deniyor. Tatbikatta yaklaşık 500 tank ve zırhlı araç, 300 füze ve top sistemi, 20 uçak ve helikopter yer alıyor. Tatbikat, 15 Mart’a kadar devam edecek.
İlgili Foto Galeriler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Terör saldırısı için tatbikat yaptılarTerör saldırısı için tatbikat yaptılar
Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı