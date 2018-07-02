Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı tatbikata başladı - BAKÜ Haberi

Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı tatbikata başladı - BAKÜ Haberi

- Tatbikattan detaylar - Tatbikatta 20 bin askerin yanı sıra 120 tank ve zırhlı araç, 200'den fazla füze ve top sistemi, 30 uçak ile helikopter yer alıyorBAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusu, 20 bin askerin katılımıyla geniş kapsamlı tatbikata başladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre düzenlenen tatbikata, ordunun çeşitli komutanlıklarına bağlı birlikler katıldı.
Toplam 20 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, temsili düşman hedeflerine operasyonlar düzenlenecek ve yeni silahlar atış yapılarak denenecek.Tatbikatta 120 tank ve zırhlı araç, 200'den fazla füze ve top sistemi, 30 uçak ve helikopter, yeni nesil radyo - elektronik keşif araçları ile insansız hava araçları da yer alıyor.Tatbikat, 6 Temmuz'a kadar devam edecek.

Tron Zırhlı Araç İlham Tatbikat Helikopter 

İlgili Foto Galeriler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Terör saldırısı için tatbikat yaptılarTerör saldırısı için tatbikat yaptılar
Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı