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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı tatbikata başladı - BAKÜ

Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı tatbikata başladı - BAKÜ

- Tatbikattan görüntüler Azerbaycan ordusu geniş kapsamlı tatbikata başladıBAKÜ (AA) - Azerbaycan ordusu 10 bin askerin katıldığı geniş kapsamlı tatbikata başladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plan uyarınca Savunma Bakanı Zakir Hasanov komutasında düzenlenen tatbikata, ordunun çeşitli komutanlıklarına bağlı birliklerin katıldığı bildirildi.
Farklı bölgelerde 10 bin askerin katılımıyla yapılan tatbikatta, temsili düşman hedeflerine operasyonlar düzenlenecek ve farklı birlikler arasındaki uyumun hangi düzeyde olduğu öğrenilecek.Hem gündüz hem de gece devam edecek tatbikatta yaklaşık 150 tank ve zırhlı araç, 200 füze ve top sistemi, 35 uçak ve helikopter yer alıyor.Tatbikat 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

Zırhlı Araç Bild İlham Tatbikat Helikopter 

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