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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Penahov: “Aday sayısı bin 314, 5 milyon 329 bin 460 kişi oy kullanacak”

- Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Penahov: “Aday sayısı bin 314, 5 milyon 329 bin 460 kişi oy kullanacak”

-Azerbaycan Merkez Seçim Komitesi Başkanı Mezahir Penahov konuşması

Parlamento Seçimleri Basın Toplantısı Uluslararası Milletvekili Parlamento 

--Genel detaylar

( BAKÜ ) BAKÜ

- Azerbaycan Merkez Seçim Komitesi Başkanı Mezahir Penahov, 9 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan erken parlamento seçimleri öncesinde basın toplantısı yaptı. Penahov toplantıda yaptığı açıklamada, “Aday sayısı bin 314'tür, Azerbaycan’da 5 milyon 329 bin 460 kişi seçimlerde oy kullanacak” dedi.
Azerbaycan Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Mezahir Penahov, Azerbaycan’da gerçekleştirilecek olan erken parlamento seçimleri öncesi kameralar karşısına geçti. Seçimlere yönelik bilgilendirmeler yapan Penahov son rakamları verdi. Toplantıya uluslararası, ulusal ve yerel medya organizasyonları temsilcileri ile muhabirleri katıldı.
Seçime yönelik son rakamlar Komite Başkanı Penahov toplantıda özetle, “Şimdiye kadar kayıtlı bin 637 adaydan 321'i adaylığını geri çekti ve 2 kişinin ise adaylığı iptal edildi. Şu anda parlamento için aday sayısı 1.314'tür.Azerbaycan’da 5 milyon 329 bin 460 kişi seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olacak. 125 seçim bölgesinde 5 bin 573 seçim mıntıkasında parlamento seçimleri yapılacak. Yarın Azerbaycan'da 9 Şubat parlamento seçimleri olacak, seçimlerde 125 milletvekili seçilecek. Oylama sabah 08.00'de başlayacak ve 19.00'da sona erecek. Seçimleri 78 binden fazla gözlemci takip edecek. Ayrıca seçimleri takip etmek için 883 uluslararası gözlemci akredite edildi” diye konuştu.

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