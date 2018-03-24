-Salondan detaylar

-detaylar



( SİVAS -HD) Azerbaycan Meclisi Milletvekili Paşayeva: "Bir gece ansızın Karabağ'a girebiliriz"- Azerbaycan Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva:-" Bir gece ansızın nasıl gelebildiğimizi, Karabağ'ımız için de diyoruz. Topraklarımızı birlik ve beraberlik içinde işgalden kurtaracağız." SİVAS



- Azerbaycan Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, terör örgütlerin arkasında destek veren güçler olduğu ifade edip, küresel güçlerin bölgede güçlü bir Türk varlığı istemediğini belirterek bir gece ansızın Karabağ'a girebileceklerini belirtti.

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesinin düzenlediği 1. Bilim, Kültür, Sanat ve kitap şenlikleri kapsamında kentte gelen Azerbaycan Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, düzenlenen söyleşide öğrenciler ile bir araya geldi. Paşayeva konuşmasında, Rusya'nın en büyük askeri üstlerinden birinin Türkiye'nin hemen sınırında olduğunu belirtip,"Ermenistan zaten Rusya'nın askeri üssüdür. Bunu sadece ben söylemiyorum. Rusya Meclis Başkanının Ermenistan'da bir basın ile görüşmesinde söylediği sözdür. Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra Rusya'nın askeri üstlerini Azerbaycan'dan çıkarttı. Sonra Gürcistan çıkardı. Rusya oradan çıkardıklarını Ermenistan'a taşıdı. Bunları hepimizin bilmesi gerekir. Ermenistan sadece Rusya'nın değil, batınında o bölgedeki en önemli müttefiki. Bizim dostumuz da düşmanımız da aynıydı. Ona göre gençlerimizin bunu bilmesi lazım. Düşman sadece Ermenistan olsaydı, Azerbaycan bir haftada Erivan'a girerdi. Maalesef ki Ermenistan'ın arkasında, o PKK'nın arkasındakiler de var. O yüzden birlikte büyük bir güç olmamız gerekir ki, onlara karşıda ciddi mücadelemizde başarılı olalım." dedi.

"Tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir" Paşayeva, tarih yazmanın tarih yapmak kadar önemli olduğunu belirterek,"Çünkü yarattığınız tarihi yazmazsanız sizin tarihiniz ile ilgili yanlış yazılanlardan sonra tarih okuma mecburiyetiniz de kalırsınız. Türk milletinin Karadeniz'den Hazar denizine, Akdeniz'den Çin sınırına kadar, bu coğrafya üzerinde ne kadar büyük bir güç olduğunu ve bu Avrasya olarak adlandırılan coğrafyada en çok imparatorluk ve devlet kuran milletin biz olduğunu hiçbir zaman unutmadılar. Gençlerimiz İstiklal Marşımızı da Azerbaycan milli marşımız gibi okuyacağız. Öyle bir okuyacağız ki bu dosta ve düşmana mesaj olacak. Dostumuz da buradan o mesajı alacak, düşmanımıza da gereken o mesajı vereceğiz. Bu konu araştırılır ki, Çanakkale Zaferi'ni nasıl kazandılar? Çünkü ne askeri uzmandı, çünkü biz asker olarak, silah olarak çok azdık. Nasıl kazanabildiler böyle bir savaşı? Hala araştırırlar. Ama biz biliyoruz. O savaşı nasıl kazandığımızı. Biz o savaşı birlik ruhuyla kazanmışız. Beraberlik ruhuyla kazanmışız. Büyük vatan ruhu kavramı ile kazanmışız." ifadelerini kullandı. "TBir gece ansızın Karabağ'a gidebiliriz” Paşayeva, terör teşkilatlarının PKK'nın kolları olduğunu ifade ederek,"PYD'si, YPG'si hepsi zaten aynı terör örgütünün parçalarıdır. Siz bu terör örgütünün sadece bir terör örgütü olduğunu mu düşünüyorsunuz. Bu terör örgütü sadece bir terör örgütü olsaydı, Türkiye'nin onlarla mücadelesi bir hafta bile sürmezdi. Küresel güçler PKK'nın da arkasında duruyor. Çünkü hep bu coğrafya güçlü bir Türk varlığı istemiyorlar. Dertleri bundan ibaret. Bir gece ansızın nasıl gelebildiğimizi, Karabağ'ımız için de diyoruz. Topraklarımızı birlik ve beraberlik içinde işgalden kurtaracağız." şeklinde konuştu.



