Azerbaycan Kırgızistan'da okul ve park yapacak - BİŞKEK
- İmza töreninden görüntüler - Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayet Orocov ile röportaj - Bişkek Belediye Başkanı Aziz Surakmatov ile röportajBİŞKEK (AA) - Azerbaycan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek 'te 550 öğrenci kapasiteli okul binası ve merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anısına park yapacak.Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayet Orocov ve Bişkek Belediye Başkanı Aziz Surakmatov, okul ve park yapımına ilişkin mutabakat imzaladı.Büyükelçi Orocov, imza törenin ardından yaptığı açıklamada, Azerbaycan tarafından hayata geçirilecek 550 öğrenci kapasiteli okul ile park projesinin iki ülke cumhurbaşkanların himayesinde gerçekleştirileceğini belirterek, "Kardeş ülke Kırgızistan'a okul ve park hediye edeceğiz." ifadesini kullandı.Surakmatov, Bişkek 'in güneyinde bu yazın başında temeli atılması planlanan parkın Haydar Aliyev'in adını taşıyacağını kaydetti.
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