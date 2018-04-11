Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu’nda seçim heyecanı Haberi

-Azeri vatandaşlarla röportaj

-Başkonsolosluktan detay

-Genel detaylar



( İSTANBUL - HD)- Azeri vatandaşlar oylarını kullanmak için başkonsolosluğa akın etti İSTANBUL



- İstanbul’da bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda Cumhurbaşkanlığı seçimi için Azeri vatandaşlar oylarını kullandı. Çevre illerden İstanbul’a oy kullanmak için gelen vatandaşların heyecanlı oldukları görüldü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev dahil toplam 8 adayın yarıştığı seçimde oy kullanma işlemi Türkiye’de bulunan konsolosluklarda sabah saatlerinde başladı.

Beşiktaş’ta bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’na gelen Azeri vatandaşlar oylarını kullanarak seçimin ülkeleri adına hayırlı olmalarını diledi. Bursa’dan geldiğini belirten bir Azeri vatandaş, ’’Seçimimiz hayırlı, uğurlu olsun. Seçilecek cumhurbaşkanımız halkımıza hizmet etsin, sorunlarını çözsün’’ ifadelerini kullandı. Sandığa gelerek Azerbaycan’ın geleceğine ses verdiklerini vurgulayan bir başka Azeri vatandaş ise, ’’Azerbaycan’ın geleceğine ses verdik ve gelip oyumuzu kullandık. Umarım her daim ileri gideriz’’ diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in yanı sıra Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev, Sosyal-Demokrat Partinin adayı Araz Alizade, Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisinin adayı Ferec Quliyev, Azerbaycan Halk Cephesindeki muhaliflerin adayı Razi Nurullayev, Çağdaş Müsavat Partisi adayı Hafız Hacıyev, bağımsız aday Zahid Oruç ve Demokrat Parti adayı Serdar Memmedov’un aralarında bulunduğu 8 aday Cumhurbaşkanlığı için yarışıyor. (OY- ÖY-

