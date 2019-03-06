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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Azerbaycan'ın FETÖ ile mücadeledeki önlemlerini takdirle karşılıyoruz'- BAKÜ

'Azerbaycan'ın FETÖ ile mücadeledeki önlemlerini takdirle karşılıyoruz'- BAKÜ

"Azerbaycan'ın FETÖ ile mücadeledeki önlemlerini takdirle karşılıyoruz" - BAKÜ - Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov'un açıklamaları - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları"Azerbaycan'ın FETÖ ile mücadeledeki önlemlerini takdirle karşılıyoruz" - TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Almış olduğunuz önlemleri çok takdirle karşılıyoruz. FETÖ iltisaklı bazı yayın organlarının kara propogandalarının devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Özellikle yeniavaz.com'un bu yöndeki çalışmalarını üzüntüyle karşılıyoruz. Bunların kapatılması yönünde bir tavır alınabilir diye ümit ediyoruz" - "Ülkelerimiz arasında dostluğa yaraşır şekilde FETÖ ile mücadele konusunda iş birliğimiz devam etmektedir"BAKÜ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunda almış olduğu önlemleri takdirle karşıladıklarını söyledi.

Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Milli Meclis Başkanı Oktay Asadov'la görüştü.Azerbaycan Milli Meclisini ziyaret eden Şentop, Genel Kurul Salonunu gezerek Asadov'dan bilgi aldı. Şentop ve Asadov ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.Heyetler arası görüşmede konuşan Şentop, seçildikten sonra ilk ziyaretini Azerbaycan'a yaptığını, bunun iki ülke arasındaki çok güzel siyasi gelenek olduğunu söyledi.

Dostluk grupları arasındaki ikili ziyaretlerin parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Şentop, komisyonlar arasında istişare mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini belirtti.
Azerbaycan'ın Türk dış politikasında birinci öncelikli yere sahip olduğunu vurgulayan Şentop, bölgesel ve uluslararası platformlarda Azerbaycan'la karşılıklı çıkarların korunmasına azami dikkat ettiklerini dile getirdi.Şentop, "Bölgesel ve uluslararası platformlarda KKTC'nin hukuklarının korunmasına da önem veriyoruz. KKTC'den bir milletvekili heyetinin Azerbaycan'ı ziyaret etmesinde fayda görüyoruz. Bilhassa Kuzey Kıbrıs halkına moral anlamında Azerbaycan'ın somut desteği çok önemlidir. Kıbrıs'ta adil bir çözüme ulaşılması için Kıbrıslı Türklerin yalnız bırakılmaması çok önemlidir." dedi.
FETÖ ile mücadele konusuna da değinen Şentop, "Almış olduğunuz önlemleri çok takdirle karşılıyoruz. FETÖ iltisaklı bazı yayın organlarının kara propagandalarının devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Özellikle yeniavaz.com'un bu yöndeki çalışmalarını üzüntüyle karşılıyoruz. Bunların kapatılması yönünde bir tavır alınabilir diye ümit ediyoruz. Ülkelerimiz arasında dostluğa yaraşır şekilde FETÖ ile mücadele konusunda iş birliğimiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Asadov da Şentop'u TBMM Başkanı seçilmesi dolayısıyla kutlayarak başarılar diledi.Türkiye - Azerbaycan ilişkilerinin çok yüksek düzeyde olduğunu söyleyen Asadov, bunda devlet başkanlarının büyük rolünün olduğunu kaydetti.
İki ülke arasında bugüne kadar 230 anlaşmanın imzalandığını, 30 anlaşmanın hazırlık aşamasında olduğu bilgisini paylaşan Asadov, ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Asadov, "Biz gerçekten de bir millet, iki devletiz. İlişkilerimizin gelişmesinde parlamentolarımız da önemli rol oynuyor. Parlamenterlerimiz uluslararası platformlarda ortak hareket ediyor." dedi.

Dış Politika Propaganda Uluslararası Milletvekili Parlamento 

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