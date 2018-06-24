- Azerbaycan halkından 24 Haziran’a ilk değerlendirme

-Minahanım Erremkızı ile röportaj

-Yusif Mursel ile röportaj



( BAKÜ ) BAKÜ



- Azerbaycan’ın Bakü şehrinde yaşayan Azerbaycan vatandaşları Türkiye'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili seçimlerinin ilk sonuçlarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Seçimi oylaması saat 17.00’da sona erdi. Seçimlerin ilk sonuçlarının yayınlanması ile birlikte, yurt dışından da Türkiye seçimleri hakkında ilk değerlendirmeler yapıldı. 24 Haziran seçimlerini Azerbaycan’ın Bakü şehrinden takip edenler, seçimin ilk sonuçlarını değerlendirdi. Seçimin yakın takipçilerinden Malik Şahmarov, "Hayırlı olsun, Türkiye halkının gözü aydın olsun. Biz her zaman Türkiye halkının hayırlara çıkmasını, onların gelecekte iyi olmalarını, Azerbaycan halkıyla birlikte olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Minahanım Erremkızı isimli bir diğer vatandaş ise Türkiye’deki siyaseti takip ettiğini belirterek, "Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasetini her zaman beğeniyorum. Erdoğan, Türkiye için çok şey yaptı. Türkiye için yapılan yatırımların devam edebilmesi için onun bu seçimlerden galip çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Türkiye ve Azerbaycan’nın dost ülkeler olduğu dile getiren Yusif Mursel ise "Biz Türkiye’nin seçimine ilgisiz kalamayız. Biz de bir Azerbaycan vatandaşı olarak heyecanla, sevinçle bu seçimlerin sonuçlarını bekliyoruz. Seçim tabii ki Türkiye halkınındır" ifadelerini kullandı. 24 Haziran seçimlerinin önemini vurgulayan Mursel, "Seçilecek olan kişinin Türkiye için yararlı işler yapmasını ümit ediyorum" dedi.



