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-Tanklar, füze ve topların geçişi

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-Türk Yıldızları ve SOLO TÜRK gösterisi



( BAKÜ ) - Azerbaycan'dan gövde gösterisi- Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü ve Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü Bakü’de kutlandı BAKÜ



- Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü ve Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü düzenlenen askeri geçit töreni ile kutlandı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü ve Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü, başkent Bakü’nün Azadlık Meydanı’nda, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımı ile düzenlenen askeri geçit töreni ile kutlandı. Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanmasından bu yana 5’incisi düzenlenen törende Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pakistan, Belarus, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan, İran, İsrail, Kazakistan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Rusya ve Ukraynadan siyasi ve askeri yetkililer katıldı.

Türkiye’yi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli temsil etti. Cumhurbaşkanı Aliyev’in konuşmasının ardından tören, sırası ile Savunma Bakanlığına bağlı birlikler, uluslararası barış gücünde görev yapan askerler, özel harekat timleri, deniz piyadeleri, sınır muhafızları, jandarmalar, Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı askerler, Ulusal Güvenlik Servisi timleri ve askeri okul öğrencilerinin geçişi ile devam etti. Törende, Türk Kara Kuvvetlerine bağlı askeri birlikler de yer aldı. Askerlerin ardından Azerbaycan ordusunun sahip olduğu son modern tanklar, zırhlı araçlar, füze sistemleri, toplar ve İHA’lar törende yerini aldı. Geçit töreninin ardından Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK de Bakü semalarında gösteri gerçekleştirdi.

