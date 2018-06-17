- Bekleme odasından görüntüler

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- Oy kullanan vatandaşlardan görüntüler

- Büyükelçi erkan özoral’ın oy kullanması ve röp.

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- Ufuk aydemir röp.

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- Abdulrezak tatar röp.

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( BAKÜ ) - Azerbaycan’daki Türk vatandaşları oy kullanmaya başladı BAKÜ



- Azerbaycan’da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’deki 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği, Gence ve Nahcivan Başkonsolosluklarına gelerek oy kullanmaya başladı.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği’nde kurulan 5 sandıkla başlayan ilk oy verme işlemi kapsamında seçimlere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sabah saatlerinde büyükelçilik binasına gelerek oylarını kullandı. Azerbaycan genelinde sabah TSİ 08.00’de başlayan oy verme işlemleri kapsamında TSİ 20.00’ye kadar vatandaşlar oylarını kullanabilecek. Azerbaycan’da bulunan 5 bin 209 kayıtlı seçmen Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği, Gence Başkonsolosluğu ve Nahcivan Başkonsolosluğu’nda oylarını kullanabilecek. Türkiye Bakü Büyükelçiliği’nde 5, Gence ve Nahcivan Başkonsolosluklarında ise 1’er sandık bulunuyor. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, ”Büyük elçiliğimizde bugün oy kullanılmakta. Bu bana göre tam bir demokrasi şöleni. Milletin kendi iradesine sahip çıktığının somutlaştığı önemli bir gün. Bugün verilen ve haftaya verilecek olan bütün oylar, seçimlerin sonuçları vatanımız, memleketimiz, milletimiz için hayırlı olsun. Bugün 60 ülkede 123 temsilciliğimizde oy kullanılmakta biz de Bakü Büyükelçiliği olarak burada bulunan yaklaşık 5 bin vatandaşımızın oy kullana bilmesi için gerekli bütün tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın rahatlığı için gerekli düzenlemeleri yaptık. Şu ana kadar huzur, sükunet içinde vatandaşlarımızın oy verdikleri güzel bir hava hakim. Seçimin sonuna kadar bu böyle gidecektir inşallah. Seçimin sonuçları vatanımıza, milletimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Oyunu kullanan seçmelerden Ufuk Aydemir, ”Oyumuzu kullandık. Gayet düzgün bir şekilde kullandık, herhangi bir sıkıntı olmadı. Vatana millete hayırlı olsun” dedi.

Abdulrezak Tatar ise, “Hiçbir sıkıntı yok, her şey gayet güzel, normal. Önemli olan sandığa verilen oyların sağlıklı bir şekilde Türkiye’ye, Yüksek Seçim Kurulu’na ulaştırılmasıdır” diye konuştu.

Vatandaşlar, oylarını Azerbaycan genelinde TSİ 20.00’ye kadar kullanabilecek.

