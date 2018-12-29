Azerbaycan'daki FETÖ'cünün Türkiye'ye getirilme süreci Bakan Soylu tarafından yönetildi Haberi

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( ANKARA ) ANKARA



- Firari FETÖ'cü Mehmet Gelen, Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Gelen'in yakalanma ve Türkiye'ye getirilme süreci İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yönetildi. Firari FETÖ'cü Mehmet Gelen, İçişleri Bakanı Soylu'nun Azerbaycan'da temaslarda bulunduğu sırada Azeri polisi tarafından gözaltına alındı. Türk heyetine bilgi verilmesinin ardından mevkidaşıyla ikili görüşme yapan Soylu, Gelen'in iadesini sağladı. FETÖ'cü öğretmen Gelen, Interpol Dairesinden gelen ekip tarafından Ankara'ya getirilirken, Gelen'in sorgusu Terörle Mücadele Şubesinde sürüyor. (AS-

