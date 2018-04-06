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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
- Azerbaycan'da Uluslararası Turizm Ve Seyahat Fuarı'na Büyük İlgi

- Azerbaycan'da Uluslararası Turizm Ve Seyahat Fuarı'na Büyük İlgi

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El Sanatları Ziyaretçiler Basın Mensupları 

-Kültür ve tanıtma Müşaviri Doç. Dr. İrfan Çiftçi röp.
-Türkiye standından görüntüler
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-Diğer standlardan görüntüler
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( BAKÜ ) - Azerbaycan'da Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na büyük ilgi BAKÜ

- Azerbaycan'da dün başlayan 17. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (AİTF 2018) devam ediyor. Kapılarını ziyaretçilere dün açan Azerbaycan'ın en önemli turizm etkinliği olarak gösterilen ve Bakü EXPO Merkezi'nde düzenlenen fuara ilgi büyüktü. Fuar ziyaretçileri 20 civarında kuruluşun katıldığı Türkiye standına büyük ilgi gösterdi. Türkiye’nin kültür ve turizm varlıklarının ön plana çıkartıldığı, çeşitli el sanatlarının, dansların sergilendiği Türkiye standında çeşitli broşürler ve hediyeler dağıtıldı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Doç. Dr. İrfan Çiftçi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Azerbaycan’dan Türkiye’ye geçen seneden bu yana müthiş bir patlama yaşanıyor. Büyük bir turizm deneyimine sahip olan Türkiye, bu tecrübelerini turizm alanına giren ve bu alanda gelişmek isteyen kardeş Azerbaycan’a aktarmak istiyor. Biz kültürel ağırlıklı tanıtım yapıyoruz. stantlarımızda fuar boyunca kültür-sanat aktivitelerimiz var. Bunlar çok yoğun ilgi görüyor. Seneye bu fuara bunun iki katı katılmamız icap edecek. Bu fuarda en büyük ilgi gören marka Türkiye” diye konuştu.
Bu yıl 17’incisi düzenlenen, 20 ülkeden 277 şirketin katıldığı fuar, 7 Nisan’a kadar devam edecek.
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