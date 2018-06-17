Azerbaycan'da seçmenler sandık başında - BAKÜ

- Sandık başına giden seçmenlerden detaylar - Bakü Büyükelçisi Erkan ÖzoralAzerbaycan'da seçmenler sandık başında - Türk vatandaşları, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy vermeye başladıBAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.Seçmenler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda TSİ 08.00'da oy kullanmaya başladı. Seçim için Bakü Büyükelçiliğinde 5, başkonsolosluklarda birer olmak üzere toplam 7 sandık kuruldu.Oyunu Bakü 'de kullanan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hem Ramazan Bayramı'nın son günü olduğunu hem de seçim dolayısıyla oy kullanıldığını belirterek, vatandaşlarla çifte bayram kutladıklarını söyledi.
Özoral, "Bu tam bir demokrasi şöleni. Milletin kendi iradesine sahip çıktığının somutlaştığı en önemli gün. Seçimlerin sonuçları vatanımız ve milletimiz için hayırlı olsun. Bakü Büyükelçiliği olarak burada bulunan yaklaşık 5 bin vatandaşımızın oy kullanabilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın oylarını huzur içerisinde kullandığı güzel bir hava hakim." dedi. Azerbaycan'da, 5 bin 209 kayıtlı seçmen bulunuyor. Oy verme işlemi TSİ 20.00'ye kadar devam edecek.