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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
- Azerbaycan’da Patlama: 3 Ölü Haberi

- Azerbaycan’da Patlama: 3 Ölü Haberi

Azerbaycan’ın Gence şehrine bağlı Kapaz bölgesinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları

( BAKÜ ) - Azerbaycan’da patlama: 3 ölü BAKÜ

Hastane Kurtarma Ekibi Gaz Sızıntısı Gesi Ağır Yaralı 


- Azerbaycan’ın Gence kentinde bir binada meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’nin Kapaz bölgesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucunda binanın bir kısmı enkaza döndü. 4 katlı binanın 3. katında gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağrı yaralandı. Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olay yerine çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ekibi ve ambulansın sevk edildiği, binanın enkazından 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı bildirildi.
Enkaz altından çıkarılan ağır yaralı 1 kişi ise hastaneye sevk edildi. Binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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