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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları - BAKÜ

Azerbaycan'da nevruz kutlamaları - BAKÜ

- Kutlamalardan görüntülerAzerbaycan'da nevruz kutlamaları - Başkent Bakü 'nün Fevvareler Meydanı renkli nevruz kutlamalarına sahne olduBAKÜ (AA) - Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Azerbaycan'da düzenlenen renkli etkinliklerle kutlanıyor.Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dün nevruz ateşini yakmasıyla başlayan kutlamalar, bugün de Bakü 'nün en ünlü meydanlarından olan Fevvareler Meydanı'nda devam etti.Azerbaycan'ın farklı bölgelerinden Bakü 'ye gelen yöresel kıyafetli sanatçıların müzik ve dans gösterileri yaptığı meydanda Nevruz Bayramı'nın simge karakterleri Köse ve Keçel'in yumurta tokuşturması ve atışmaları ilgiyle izlendi.Temsili Dede Korkut ile Bahar Kız'ın, tarihi kıyafetler giyen askerlerin eşliğinde halkı selamlaması, cambazların gösterileri kutlamalara renk kattı.Meydana kurulan, el sanatları, geleneksel ev eşyaları ile yemek stantlarını gezen Bakü lüler ve turistler, çeşitli müzik gruplarının performanslarına büyük ilgi gösterdi.Nevruz dolayısıyla 26 Mart'a kadar resmi tatil ilan edilen Azerbaycan'da kutlamalar hafta sonuna kadar devam edecek. - Azerbaycan'da nevruz gelenekleriAzerbaycanlılar, nevruzu çeşitli geleneksel adetlerle kutluyor.Nevruz kutlamalarına bir ay öncesinde başlayan Azerbaycanlılar, su, ateş, rüzgar ve toprak çarşambası dedikleri günlerde farklı şekilde kutlamalar yapıyor.Su çarşambasında evin etrafına çeşme suyu serpilirken, ateş çarşambasında mahallelerde ateşler, evlerde ise evin her ferdi için birer mum yakılıyor.Rüzgar çarşambasında da benzer faaliyetler yapılarak kutlama sürdürülürken en önemli kutlama toprak çarşambasında yapılıyor. Toprak çarşambasında mahallelerde büyük ateşler yakılırken, evlerde de yöresel tatlı ve yemeklerden oluşan sofralar kuruluyor.Ateşten atlamak ve atlarken, "ağırlığım uğurluğum odda kalsın" demek, yüzük falına bakmak, yumurta boyamak, horoz dövüştürmek nevruz gelenekleri arasında bulunuyor.

Nevruz Kutlamaları Hafta Sonu Yöresel Kıyafet El Sanatları Nevruz Ateşi 

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