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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Azerbaycan'da nevruz coşkusu - BAKÜ

Azerbaycan'da nevruz coşkusu - BAKÜ

- Ateşten detaylar - Ateşin üzerinden atlayanlar - Vatandaşlardan detaylar - Baharın habercisi Nevruz Bayramı'nın sembollerinden "rüzgar çarşambası" renkli görüntülere sahne olduBAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, baharın habercisi Nevruz Bayramı'nın sembollerinden "rüzgar çarşambası" kutlandı.Azerbaycanlılar, eski geleneklerinde yer alan "dört çarşambanın" üçüncüsü olan ve Anadolu'daki cemre inanışına benzer özellikler taşıyan "rüzgar çarşambası" dolayısıyla mahallelerde yakılan ateşler etrafında bir araya geldi.Ülkede en önemli bayram olarak kabul edilen nevruz nedeniyle ateş etrafına toplanan halk, şarkı ve türküler söyleyerek eğlendi. Milli dansların yapılığı, halayların çekildiği eğlenceler, çocukların ateşin üzerinde atlamasıyla son buldu.Nevruz kutlamalarına bir ay öncesinde başlayan Azerbaycanlılar, su, ateş, rüzgar ve toprak çarşambası dedikleri günleri mahallelerde ateş yakarak ve çeşitli eğlenceler düzenleyerek kutluyor.

Nevruz 

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