- Azerbaycan’da İHA’ya ödül

-Tiyatro gösterisi

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-Azerbaycan Milli Marşının Okunması

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-Ödül Alanlardan Görüntüler

-İHA’nın ödül alması

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( BAKÜ ) BAKÜ



- İhlas Haber Ajansı



, Azerbaycan’da ödüle layık görüldü.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin 100’üncü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 95’inci yıl ”Şems Milli Mükafat” ödülleri sahiplerini buldu. Emedia Group yapım şirketi tarafından Milli Dram Tiyatrosu’nda düzenlenen geceye siyaset, sanat, spor dünyasından yoğun katılım oldu. Gecede, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), İhlas Haber Ajansı



ve Anadolu Ajansı Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine verdikleri katkıdan dolayı ödüle layık görüldü.

TRT adına ödülü TRT Bakü Temsilcisi Murat Akkoç, İhlas Haber Ajansı'nın ödülünü Bakü Temsilcisi Kamil Nadirli, Anadolu Ajansının ödülünü Asya ve Kafkasya Bölge Temsilcisi Tolga Özgenç aldı. Siyaset, sanat, spor dünyasından ödüllerin sahibini bulduğu gecede sanatçılar şarkılarıyla törene renk kattı.

