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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Azerbaycan'da dolandırılan adam Türkiye’ye Aliyev’e ulaşmak için geldi İzle

Azerbaycan'da dolandırılan adam Türkiye’ye Aliyev’e ulaşmak için geldi İzle

Ağayev ile yapılan röportaj

İlham Memur 

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( ANKARA -ÖZEL)- Azerbaycan’da dolandırılan adam Türkiye’ye gelerek sesini duyurmaya çalışıyor ANKARA

- Azerbaycan Bakü’de yaşayan 46 yaşındaki Damat Ağayev ismindeki kişi 16 yıldır bir müteaahit şirket tarafından dolandırıldı. Bu süre içerisinde evini de alamayan Ağyev, Türkiye’ye gelerek sesini buradan duyurmaya çalışıyor.Azerbaycan’da yaşayan Ağayev, bundan 16 yıl önce bir müteahhit şirketten Bakü’de ev aldı. Aldığı bu ev için 40 Bin 500 Dolar para yatırdı ve maalesef müteahhit şirket ne binayı bitirip sahiplerine teslim etti, ne de parasını aldığı onlarca kişiye para iadesi yaptı. O mağdurlardan birisi de 46 yaşındaki 1 çocuk babası Azerbaycan Türkü Ağayev oldu. 16 yıldır evini almaya çalışan Ağayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e ulaşmak istiyor. Ağayev’in iddialarından birisi, müteahhit firma ile ilişkiler içinde olduğunu belirttiği Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’nda görevli yönetici G.R isimli kadının ve bir takım memurların, kendisini Cumhurbaşkanı Aliyev’e ulaşmasını engellediği yönünde.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiTürkiye’ye gelerek sesini duyurmaya çalışan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşarak yardım isteyen Ağayev, “Bu Azeri Türkünün hak sesini kardeş devletimizin Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan sizin kardeşiniz hürmetli cenap Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e ve Cumhurbaşkanımızın eşi hürmetli Mihriban Aliyev’e duyurmanızı ve bana yardım etmenizi istiyorum” dedi.

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