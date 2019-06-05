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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Azerbaycan’da bayram namazı kılındı

- Azerbaycan’da bayram namazı kılındı

Namaza gelen vatandaşlardan detay

İlham Bayram Namazı Sığınma Allah Başkent 

-Namazdan detay
-Maşallah Tağıyev ile röportaj
-Detay
-Abdulcabbar Sattaroğlu ile röportaj
-Bayramlaşan Vatandaşlardan görüntüler
-Halig Paşa ile röprotaj
-Detaylar

( BAKÜ ) BAKÜ

- Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bayram namazında camiler doldu taştı. Azerbaycan’da binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için camilere akın etti. Bakü’de bulunan Ejderbey Camii'ne de namaz kılmak için çok sayıda kişi geldi. Cami içerisinde yer bulamayanlar için ise bayram namazı ikinci kez kılındı. Bayram namazı için camiye gelen Maşallah Tağıyev, “Azerbaycan’ın ve bütün dünya Müslümanlarının Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Allah oruçları, ibadetleri kabul etsin. Ülkemizde birlik içinde ibadetimizi yapabilmemiz çok güzel bir durum. Mezhepleri gözetmeden hepimiz birlikte namazımızı kılıyoruz, bayramımızı kutluyoruz. Allah oruçlarımızı kabul etsin” dedi.
Afganistan’dan gelen Türkmen Abdulcabbar Sattaroğlu, ”Bütün Müslümanların Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bütün Müslüman alemine barış ve istikrar diliyorum. Ramazan Bayramı kutlu olsun” dedi.
Bütün dünya Müslümanlarını birliğe çağıran Halig Paşa, ”Bütün mümin kardeşlerimi Ramazan Bayramı nedeniyle samimi kalpten tebrik ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz, hiçbir nifakın aramıza girmesine izin vermemeliyiz. Bütün Müslümanlara Allah'a sığınmalarını öneriyorum. Birlik olmalıyız” diye konuştu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bir mesaj yayımlayarak vatandaşların bayramını kutladı. Ülkede dini konularda yetkili kurum olan Kafkas Müslümanları İdaresi (KMİ), Ramazan Bayramı namazının 5 Haziran’da kılınacağını açıklamıştı. Bayram dolayısıyla Azerbaycan’da 2 gün resmi tatil ilan edildi.
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