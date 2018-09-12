Azerbaycan'da, Bakü'yü kurtaran Osmanlı askerleri anısına sergi açıldı - BAKÜ Haberi
- Sergiden detaylarAzerbaycan'da, Bakü 'yü kurtaran Osmanlı askerleri anısına sergi açıldıBAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü 'yü Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran, Kafkas İslam Ordusu ismi verilen Osmanlı ordusu komutan ve askerleri anısına Bakü 'de sergi açıldı.Şark Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Akif Aşırlı'nın şahsi koleksiyonundan oluşan serginin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Milletvekili Eflatun Amaşov, Milletvekili Ganire Paşayeva ve çok sayıda davetli katıldı. Davetlilere, Şark Gazetesi ofisinde açılan sergiyle ilgili bilgi veren Aşırlı, ofisinin yarısını basın müzesi haline dönüştürdüğünü, bir odayı ise Kafkas İslam Ordusu ve Nuri Paşa konulu eşyalara ayırdıklarını bildirdi.Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü 'yü kurtarmak için girdiği savaşlarda bin 130 şehit verdiğini dile getiren Aşırlı, onların anısını yaşatmanın her bir Azerbaycanlı için vefa borcu olduğunu vurguladı.Büyükelçi Özoral da kardeş ülke Azerbaycan'da Kafkas İslam Ordusu konulu serginin açılmasını takdirle karşılandığını belirterek, Azerbaycanlıların 100 yıl önce kendileri ile omuz omuza savaşan Türk askerlerinin anısını daima yaşattığını kaydetti. Sergide, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa ve diğer subayların fotoğrafları, döneme ilişkin belgeler, gazete ve dergiler yer alıyor. - Kafkas İslam OrdusuKafkas İslam Ordusu, Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın talimatıyla kuruldu ve Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi'nde savaştı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Dağıstan'ın Osmanlı'dan yardım talep etmesi üzerine Nuri Paşa (Killigil) komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan'a doğru sefere çıktı.Gence'ye 25 Mayıs 1918'de ulaşan Kafkas İslam Ordusu'ndaki asker sayısı, Azerbaycan kolordusundan yapılan bin kişilik takviyeyle 12 bine ulaştı. Güzergahındaki Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i de Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyen Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül 1918'de Bakü 'yü kurtardı.Kafkas İslam Ordusu, Bakü 'nün kurtuluşu için bin 130 şehit verdi. Azerbaycan'ın Bakü , Şeki, Şamahı, Göyçay, Kürdemir, Neftçala ve Guba gibi birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin anıt mezarları bulunuyor.