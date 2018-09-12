Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Azerbaycan'da, Bakü'yü kurtaran Osmanlı askerleri anısına sergi açıldı - BAKÜ Haberi

Azerbaycan'da, Bakü'yü kurtaran Osmanlı askerleri anısına sergi açıldı - BAKÜ Haberi

- Sergiden detaylarAzerbaycan'da, Bakü 'yü kurtaran Osmanlı askerleri anısına sergi açıldıBAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü 'yü Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran, Kafkas İslam Ordusu ismi verilen Osmanlı ordusu komutan ve askerleri anısına Bakü 'de sergi açıldı.Şark Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Akif Aşırlı'nın şahsi koleksiyonundan oluşan serginin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Basın Konseyi Başkanı Milletvekili Eflatun Amaşov, Milletvekili Ganire Paşayeva ve çok sayıda davetli katıldı.
Davetlilere, Şark Gazetesi ofisinde açılan sergiyle ilgili bilgi veren Aşırlı, ofisinin yarısını basın müzesi haline dönüştürdüğünü, bir odayı ise Kafkas İslam Ordusu ve Nuri Paşa konulu eşyalara ayırdıklarını bildirdi.Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü 'yü kurtarmak için girdiği savaşlarda bin 130 şehit verdiğini dile getiren Aşırlı, onların anısını yaşatmanın her bir Azerbaycanlı için vefa borcu olduğunu vurguladı.Büyükelçi Özoral da kardeş ülke Azerbaycan'da Kafkas İslam Ordusu konulu serginin açılmasını takdirle karşılandığını belirterek, Azerbaycanlıların 100 yıl önce kendileri ile omuz omuza savaşan Türk askerlerinin anısını daima yaşattığını kaydetti.
Sergide, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa ve diğer subayların fotoğrafları, döneme ilişkin belgeler, gazete ve dergiler yer alıyor. - Kafkas İslam OrdusuKafkas İslam Ordusu, Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın talimatıyla kuruldu ve Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi'nde savaştı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Dağıstan'ın Osmanlı'dan yardım talep etmesi üzerine Nuri Paşa (Killigil) komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan'a doğru sefere çıktı.Gence'ye 25 Mayıs 1918'de ulaşan Kafkas İslam Ordusu'ndaki asker sayısı, Azerbaycan kolordusundan yapılan bin kişilik takviyeyle 12 bine ulaştı. Güzergahındaki Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i de Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyen Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül 1918'de Bakü 'yü kurtardı.Kafkas İslam Ordusu, Bakü 'nün kurtuluşu için bin 130 şehit verdi. Azerbaycan'ın Bakü , Şeki, Şamahı, Göyçay, Kürdemir, Neftçala ve Guba gibi birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin anıt mezarları bulunuyor.

Şehit İslam Başkent Şili Anıt Mezar 

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı