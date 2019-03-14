Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Azerbaycan'da 56 kilogram metamfetamin ele geçirildi - BAKÜ

Azerbaycan'da 56 kilogram metamfetamin ele geçirildi - BAKÜ

- Ele geçirilen malzemelerden görüntülerAzerbaycan'da 56 kilogram metamfetamin ele geçirildiBAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, İran'dan Ukrayna'ya kaçırılmak istenen 56 kilogram metamfetamin ele geçirildi.Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesinden yapılan açıklamada, İran - Azerbaycan sınırında, İran'dan Ukrayna'ya giden bir tırda yapılan aramada dedektör köpeklerineğitimli köpeklerin koku aldığı, bunun üzerine araçta daha detaylı aramanın yapıldığı bildirildi.
Plastik ev dekorasyonu malzemeleri taşıyan araçta yapılan aramada, 143 parça malzemenin plastik değil psikotrop madde olan metamfetaminden oluştuğunun tespit edildiği kaydedildi.Toplam ağırlığı 56,3 kilogram olduğu belirtilen psikotrop maddelerin piyasa fiyatının 9,5 milyon manat (yaklaşık 5,58 milyon dolar) olduğu bildirildi.

Eğitimli Köpek Ev Dekorasyon Kaçırılma Metamfetamin Dedektör Köpek 

İlgili Foto Galeriler
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı