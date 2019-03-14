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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
'Azerbaycan bağımsız dış politika yürütüyor' - BAKÜ Haberi

'Azerbaycan bağımsız dış politika yürütüyor' - BAKÜ Haberi

"Azerbaycan bağımsız dış politika yürütüyor" - BAKÜ - Etkinlikten görüntüler - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: - "Azerbaycan dış politikası istikrarlıdır. Bağımsız dış politika yürütüyoruz. Ulusal çıkarlarımız temel alınıyor. Dış politikamızın önceliği tüm ülkelerle iş birliği kurmaktır"BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın istikrarlı, ulusal çıkarları temel alan ve bağımsız dış politika yürüttüğünü söyledi.

Aliyev, Bakü 'de düzenlenen 7. Küresel Bakü Forumu'nda konuştu.
Dağlık Karabağ sorunundan bahseden Aliyev, Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tuttuğunu, bir milyondan fazla insanın yurtlarını terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı.Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan halkına karşı etnik temizlik yaptığını, işgal altındaki tarihi anıtların Ermeni ordusunca tahrip edildiğini belirterek, "Azerbaycan topraklarının işgali uluslararası hukukun kabaca ihlalidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili kararlarında, Ermenistan'dan işgale derhal son vermesi talep ediliyor. Ermenistan işgal altındaki topraklardan ordularını geri çekmelidir." dedi.
Azerbaycan’ın müzakere sürecini ilerletmeye hazır olduğunu vurgulayan Aliyev, "Müzakereler sonuç odaklı olmalıdır. Müzakereler sonucunda toprak bütünlüğümüz temin edilmelidir." ifadelerini kullandı.Aliyev, ülkesinin dış politika çizgisinden de bahsederek, şunları söyledi:"Azerbaycan dış politikası istikrarlıdır. Bağımsız dış politika yürütüyoruz. Ulusal çıkarlarımız temel alınıyor. Dış politikamızın önceliği tüm ülkelerle iş birliği kurmaktır. Biz geleneksel ortaklarımızla ilişkilerimizi daha da geliştirdik ve yeni dostlar edindik. Komşularla verimli iş birliği ortamı oluşturduk. Ulaştırma, enerji güvenliği, ticaret ve sermaye alanlarında köprüler kurduk."Aliyev, Azerbaycan'ın hem İslam İşbirliği Teşkilatı hem de Avrupa Konseyi üyesi olan nadir ülkelerden olduğunu hatırlattı.Türkiye ve Gürcistan'la gerçekleştirdikleri enerji ve ulaştırma projelerine de değinen Aliyev, bu projelerin de uluslararası ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sağladığını belirtti.
Uluslararası Nizami Gencevi Merkezi tarafından düzenlenen forumun açılışına Aliyev'in yanı sıra Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da katıldı.
55 ülkeden 500'den fazla katılımcının yer aldığı forum 16 Mart'a kadar devam edecek.

Politika Dış Politika Müzakere Uluslararası Enerji Güvenliği 

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