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13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Azerbaycan’a ait TB2 SİHA Ermeni askerlerini vurdu

- Azerbaycan’a ait TB2 SİHA Ermeni askerlerini vurdu

Ermeni askerlerinin vurulması

( BAKÜ ) BAKÜ

Kamera 


- Azerbaycan ordusuna ait Bayraktar TB2 SİHA'lar, çok sayıda Ermenistan askerini etkisiz hale getirdi. Azerbaycan ordusu insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan’a ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan’a ait Bayraktar TB2 SİHA'lar, sivilleri hedef almaya devam eden Ermeni askerlerini vurdu. SİHA kamerasına yansıyan görüntülerde çok sayıda Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiği görülüyor.
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