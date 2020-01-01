Azerbaycan 2020’ni coşkuyla karşıladı



- Azerbaycan 2020’yi coşkuyla karşıladı. Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de yeni yıl ve “31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü” kutlamaları yapıldı. Sahilden atılan havai fişekleri görmek için halk sahillerdeki parkları doldurdu. Bakü’de binlerce vatandaş, havai fişek gösterisini izlemek ve 2020’nin gelişini kutlamak için Hazar Denizi sahilindeki Milli Park’a toplandı. Yerel saatlerin 00.00’ı göstermesiyle kutlamalar yerini havai fişek gösterisine bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren havai fişek gösterisini şehrin birçok yerinden rahat bir şekilde izlenildi. Azerbaycan’da yeni yıl nedeniyle 7 Ocak’a kadar resmi tatil ilan edildi.



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