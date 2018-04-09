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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ayvalık'ta trafik kazasında ölen 3 genç defnedildi - BALIKESİR Haberi

Ayvalık'ta trafik kazasında ölen 3 genç defnedildi - BALIKESİR Haberi



Görüntü Dökümü: - İbrahim Alper Yavaş'ın (19) cenazesi Sarımsaklı Yunus Emre Cami - Mert Artur'un (22) cenazesi Şehitler Cami - Gözde Çam'ın (18) cenazesi Saatli CamiAyvalık'ta trafik kazasında ölen 3 genç defnedildiBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 3 gencin cenazesi toprağa verildi.
Ayvalık Devlet Hastanesi morgundan aile ve yakınları tarafından alınan Gözde Çam'ın (18) cenazesi Saatli Cami, İbrahim Alper Yavaş'ın (19) cenazesi Sarımsaklı Yunus Emre Cami, Mert Artur'un (22) cenazesi ise Şehitler Cami avlusuna getirildi.
Bu sırada, baba Yıldıray ve anne Gamze Çam, baba Enver ve anne Serpil Yavaş ile baba İbrahim ve anne Tülin Artur çocuklarının tabutlarına sarılarak bir süre ağladı. Çam'ın tabutunun üzerine mezuniyet cübbesi konuldu. Cenazelere ölenlerin okul arkadaşları da katıldı.
Daha sonra öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından 3 gencin cenazesi Ayvalık Şehir Mezarlığına defnedildi.Ayvalık ilçesinde, Gözde Çam yönetimindeki 10 BEY 19 plakalı otomobil, dün Sefa Çamlık Mahallesi Çamlık Koyu mevkisinde, yol kenarındaki elektrik trafosu bulunan beton direğe çarpmış, kazada Çam ile aratça bulunan İbrahim Alper Yavaş ve Mert Artur yaşamını yitirmişti.

Sarılar Elektrik Trafosu Trafik Kazası Cenaze Namazı Mezuniyet 

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