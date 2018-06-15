Ayvalık'ta trafik kazası: 7 yaralı - BALIKESİR

: - Balıkesir 'de trafik kazası - 7 yaralı - Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü - Kaza sonrasında kaza mahalline ait detaylar Balıkesir 'de trafik kazası: 7 yaralıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cunda Adası Eski Yol mevkisinde, Mert Okur (25) idaresindeki 23 EB 255 plakalı otomobil, Özlem Sürmeli (46) yönetimindeki 34 AJH 952 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücüler ile araçlardaki Ezgi Deveci, Asena Hazal, Doğukan Adanır, Hüseyin ve Batur Akdemir yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.