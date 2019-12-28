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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ayvalık’ta trafik kazası: 1 yaralı

Ayvalık’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kaza mahalli detayları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Trafik Kazası Kırmızı Işık 


- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Altınova sapağında H.A idaresindeki 10 YG 446 plakalı araç, yeşil ışık yandığı için Altınova istikametinden ana yola çıktığı sırada İzmir istikametinden Ayvalık’a doğru hızla seyretmekte olan İ.I. adlı sürücünün kullandığı 10 U 1648 plakalı araçla çarpıştı. Kazadan sonra tarla içine sürüklenen araçta bulunan sürücü H.A. yara almazken yanında bulunan oğlu O.A. başından yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan O.A’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bölge Trafik ve Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili çalışmaları sürerken, Altınova Mahallesi’nden ana yola çıkan sürücü H.A. isimli sürücü; “Bana yeşil ışık yanınca ana yola çıktığımızda İzmir yönünden hızla gelen araç kırmızı ışık yanmasına rağmen durmadı ve bize vurdu” dedi.
İzmir yönünden gelen İ.I. isimli sürücünün kaza anında yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın ise, “Biz kırmızı ışığı fark edemedik. Sadece yolun ortasındaki araca vurduğumuzda kaza yaptığımızı anladı” dedi.
Kazada her iki araçta da ciddi hasar oluştu.
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