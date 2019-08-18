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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Ayvalık’ta Ruboto ile Mehmet Erdem’den unutulmaz konser İzle

Ayvalık’ta Ruboto ile Mehmet Erdem’den unutulmaz konser İzle

Görüntü dökümü

Lyon Onsen Kışla 

-İzleyicilerin arasındaki Armağan Çağlayan'a ait detaylar
-Rubato konsene ait detaylar
-İzleyici detayları
-Mehmet Erdem konserinden detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Kendine has yorumuyla büyük beğeni toplayan Mehmet Erdem ile yıllardır dillerden düşmeyen şarkıları kendi tarzlarında yorumlayan Rubato, Ayvalık'ta sanatseverlerle buluştu. Aralarında Armağan Çağlayan’ın da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı konser Rubato Grubu’nun üyeleri, Fatih Ahıskalı, Göksun Çavdar, Özer Arkun ve Eralp Görgün'ün seslendirdikleri ve sık sık seyircilerin de katıldığı birbirinden güzel eserleri seslendirilmesiyle başladı.
Konserin ilerleyen dakikalarında Rubato Grubu’na, “Ağlayamam”, “Allah’tan Kork”, “Acıyı sevmek olur mu?”, “Hakim Bey” gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Mehmet Erdem de katıldı.
Ayvalıklı hayranlarına utamayacakları bir konser veren Rubato Grubu ile Mehmet Erdem, konser sonrasında yüzlerce izleyici tarafından ayakta alkışlandı.
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