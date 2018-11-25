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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Ayvalık’ta pehlivan develer için havut hayrı

- Ayvalık’ta pehlivan develer için havut hayrı

Havut hayrına katılan develere ait detaylar

Deve Güreşi Muhabir Deve Güreşleri Akkale Güreş 

- Havut hayrına ait detaylar
- Ayvalık Merkez Deve ve Deve Güreşi Sevenler derneği Başkanı İsmail Dural’ın açıklamaları
- Develere ait detaylar
- Deve sahibi Ayhan Tokmak ile RÖP.

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, deve güreşleri sezonunun açılması öncesinde, Ayvalık Merkez Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği bünyesindeki pehlivan develer için havut hayrı yapıldı Dernek bünyesindeki devecilere ait; Canbey, Şöhret, Kidonya, Zorba, Ertuğrul, Beyazit ve Giritli isimlerini taşıyan pehlivan develer görkemli duruşlarıyla vatandaşlardan tam not aldı. Ayvalık Merkez Deve ve Deve Güreşi Sevenler Dernek binasının önünde gerçekleşen havut hayrında; Aydın, Çan, Ezine, Çanakkale, Edremit, Bergama, Dikili, Gömeç ve Burhaniye’den gelen deveciler cemiyet üyeleriyle, deve sahipleri hazır bulundu. Kuran-ı Kerim tilavetinin yapıldığı ve lokma hayrının yapıldığı etkinlikle ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Merkez Deve ve Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı İsmail Dural, 2018-2019 yılı Deve Güreşi sezonunun tüm deveciler ve cemiyetleri için hayırlara vesile olmasını diledi. Dernek bünyesindeki pehlivan develerin bu yıl katılacakları tüm güreşlerde iddialı olduğunu savunan Dural, düzenledikleri havut hayrının, hayırlara vesile olmasını temenni etti. Havut hayrına katılan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de, deve güreşleri sezonunun tüm deve güreşi sevenler için kazası belasız geçmesini temenni etti. (SS-
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