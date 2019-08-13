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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Ayvalık’ta jandarmadan uygulama noktasında bayramlaşma

Ayvalık’ta jandarmadan uygulama noktasında bayramlaşma

Uygulama noktasındaki denetimlere ait detaylar

Polis Jandarma Bayramlaşma Sözleşmeli Kışla 

-Jandarma ve polis eşliğinde sürücülere bayram tebriklerine at detaylar
-Jandarma Binbaşı Ali Demir ve beraberindekilere ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri ilçe giriş çıkışlarında bulunan uygulama noktalarında araç sürücüyle bayramlaştı. İlçe Jandarma Komutan vekili jandarma Binbaşı Ali Demir’in öncülüğünde; Altınova Jandarma Komutanı Kd.Üst Çavuş Akif Bayrak, Sahil İskele Jandarma Komutanı Kd.Başçavuş Ömer Kandemir, trafik jandarma escort ve trafik polis ekibinin katıldığı bayramlaşma İzmir ile Balıkesir’in sınırı olan Madra çayı köprüsü girişindeki uygulama noktasında gerçekleşti. Binbaşı Ali Demir, sürücülerin bayramını tebrik ederken, sözleşmeli uzman askerler ise sürücülere ve otobüs yolcularına şeker, kolonya ikramında bulundu. Uygulama sırasında Tayvanlıların bulunduğu bir otobüste birden karşılarında ellerinde şeker, kolonya olan askerleri görünce şaşıran turistler; rehberleri aracılığı ile komutan ve askerlere minnet şükran teşekkürlerini iletmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.
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