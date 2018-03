Ayvalık’ta ‘Hayırlı evlat’ yetiştirecek proje start aldı

-Proje Koordinatörü Özge Tahta’nın açıklamaları

-Projeye ait detaylar

-Saygı duruşu ve istiklal marşı detayları

-Açılış konuşmaları

-Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan’ın konuşmasına ait detaylar

-Etkinliğe ait detaylar



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ‘Hayırlı evlat’ yetiştirecek olan "İletişim Özel, Gelecek Güzel" adlı proje düzenlenen etkinlikle start aldı. Altınova Merkez İlkokulunda düzenlenen törene, Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır katıldı.

Yöneticiliğini, Altınova Merkez İlkokulu Müdürü Fehmi Akırmak'ın proje koordinatörlüğünü ise okulun öğretmenlerinden Özge Tahta’nın yürüttüğü proje hakkında bilgi verildi.

Proje koordinatörü Tahta, paydaşlarla birlikte başlattıkları proje kapsamında öğrencilerin aileleriyle daha kaliteli bir iletişim kurmanın, çocuklar üzerindeki etkisini anlatmaya ve bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.



Proje sürecini aylara bölerek planladıklarını kaydeden Koordinatör Tahta, “Misafirlerimizle okul bahçesinde bir şenlik havasında öğrencilerimiz ve velilerimiz arsasında, sevgi temalı resim çalışmaları yapacağız” dedi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, "Söz konusu projeyle her ailenin istediği ‘İyi evlat’, ‘Hayırlı evlat’ konusunda biz ebeveynlerin neler yapması gerektiğinin gözler önüne serilmesidir. Bu çalışmanın içerisinde, bizlere ne tür görevler düştüğünü, aslında her birimizin bu süreçte önemli görevlerinin olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Çok doğru bir şey yapıyorlar. Ben geldiğim günden beri her fırsatta söylüyorum. Eğitim olmazsa olmazımızdır. Ancak eğitim sadece çocuklarımıza yönelik olmamalıdır. Bana göre eğitim, sadece öğretmenlere ve eğitmenlere bırakılmayacak kadar önemlidir. Aslında eğitimle, paydaşı çok fazla olan dünyanın en önemli işini yapıyoruz. Bu yüzden de bu konudaki sorumlulukları hiç kimse bir başkasına havale etmemelidir. Zira eğitim çok büyük bir sorumluluktur. Bugün biri sizlere, ‘En değerli varlığınız nedir?’ diye sorsa, hepimiz bu sorunun cevabına ‘Evlatlarımız’ diye cevap veririz. Evlatlarımı gözümüzün nurudur. Canımızdır. En kıymetli varlığımızdır. Ama evlatlarımızı hayata hazırlama noktasında, iyi bir insan, hayırlı bir evlat olma noktasında gerekli özeni gösteriyor muyuz? Bana göre bu konuda ebeveynler olarak çok ciddi eksikliklerimiz var” dedi.

Günümüzde çocukların eğitim almalarına rağmen bir çok kötü alışkanlıklar edindiğine dikkat çeken Kaymakam Görgülüaslan, “Bunu tabi ki hiçbir anne baba istemez. Ama bir yerlerde hata yapıyoruz. Ama aileler, ama bizler bu hatayı gidermek durumundayız. Bu işi hep beraberce yapacağız” diye konuştu.

Ebeveyn ve çocuğun birlikte kaliteli zaman geçirmesine yönelik farkındalık oluşturmak, çocuk ile doğada birlikte geçirilen zamanın bireyin kişilik özelliklerine katkısının önemine vurgu yapmak hedefiyle 2017-2018 eğitim-öğretim yılının 2. dönemi boyunca uygulanması planlanan projenin Mayıs ayı sonuna kadar süreceği bildirildi.