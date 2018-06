Ayvalık’ta gezi teknelerinde bayram coşkusu İzle

-Türkiye’de ilk kez adalar turu sektörünü başlatmasıyla tanınan Eşref Jale ile röportaj

-Gezi tekneleri için bilet almaya çalışan tatilcilere ve gezi teknelerine ait detaylar

-Gezi tekneleri sahipleri ile röportaj

-Geziye katılan vatandaşlarla yapılan röportajlar

-Gezi tekneleri acentesi sahibi Yasemin Zorlu ile röportaj

-Sahilden denize açılan gezi teknelerine ait detaylar



( BALIKESİR ) Ayvalık’ta gezi teknelerinde bayram coşkusu BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesini ziyaret eden tatilcilerin adeta olmazsa olmazı olarak kabul edilen ada turlarına binlerce insan adeta akın ediyor. Ayvalık’ta, Ramazan Bayramı nedeniyle 3 günlük tatil fırsatı yakalayan binlerce tatilci, ilçenin Ege Denizi’ndeki irili ufaklı 22 adalarına yönelik günlük gezi turları düzenleyen teknelere akın etti. Türkiye'nin coğrafi olarak en büyük doğal parkı konumundaki Ayvalık adaları Tabiat Parkı bünyesindeki irili ufaklı 22 adaya yönelik gezilerin bayram süresine ve sonrasında başlayacak olan turizm sezonunda her gün saat 11.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği öğrenildi. Günü birlik turlarda Ayvalık'ın bakir adaları; Maden, İncirli, Kara Ada, Güneş Adası, Çıplak Ada, Melina, Ortunç Koyu, Pınar adasının adeta birer akvaryum görünümündeki koylarında denize girebilme fırsatı bulan tatilciler, Ayvalık'ın kendine has taze papalina ya da sardalya balığı, salata ve karpuzdan oluşan öğle yemeği ikramıyla doyasıya karınlarını doyurabiliyor. Ayvalık Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi' bünyesindeki 24 adet ortam 450 kişilik büyük gezi tekneleriyle gerçekleşen adalar turlarında, doyumsuz eğlencenin bedeli ise sadece 40 lira Her yıl yaz sezonlarında günlük ortalama 3 ile 4 bin kişinin adalara götürülmesine karşın bu yıl sadece Ramazan Bayramı ilk ve ikinci gününde, günlük ortalama 5 bin kişi olmak üzere 10 bin tatilci Ayvalık adalarındaki akvaryum görünümlü koylarında denize girme ve teknelerdeki animasyon ve canlı müzik persformanslarıyla gönüllerince eğlenebilme fırsatı yakaladı. Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Türkiye’de ilk kez adalar turu sektörünü başlatmasıyla tanınan Eşref Jale, "Bu yıl 3 günlük Ramazan Bayramı tatili turizmciler için adeta can simidi oldu. Bu bayram gezi teknelerimizdeki doluluk oranı ziyadesiyle çok fazla. Ayvalık çok kalabalık. İyi iş yaptık. Her şey çok güzel. İnşallah devamı gelir" dedi.

Düzenledikleri turlarda öğle yemeği olarak balık verdiklerini kaydeden Jale, "Bu yemeklerde sınır yok. Her misafirimiz doyasıya kadar balık yiyebiliyor. Mevsim meyveleri ikram ediyoruz. Kişi başı 40 lira olan turlarımızda, 12 yaşındaki çocuklardan yarım bile bedeli alıyoruz" ifadelerini kullandı. Bayram öncesinde gezi turlarından hiç memnun olmadıklarını belirten Eşref Jale, "Bayram öncesinde talep çok kötüydü. Ama bu bayram bizim moralimizi yükseltti" diye konuştu.

Gezi tekneleri sahiplerinden Özay Cömert de, Ramazan Bayramı’nın başlamasıyla birlikte çok ciddi bir müşteri akınıyla karşılaştıklarını kaydederek, “İnşallah 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin ardından da bu yoğunluk sürecektir. Bu bayram, ekonomik anlamda yüzümüzü güldürdü. Herkes müşteri sayısını arttırabilmenin savaşını veriyor.” dedi.

Gezi teknesi sahiplerinden Mehmet Pekinli de bu bayram gezi teknelerine yönelik tatilcilerin gösterdiği ilginin beklediklerinden çok daha fazla olduğunu savunarak, “Allah bin bereket versin. Umduğumuzdan da çok yüksek bir talep var. Bu yoğunluk ekonomik anlamda son derece durgun geçen kış mevsiminin ardından yüzümüzü güldürdü” ifadelerini kullandı. Gülşah Batur adlı genç bir tatilci ise Ayvalık’ta ilk kez bir gezi teknesi ile adalar turuna katılacağını ve son derece heyecanlı olduğunu belirterek, “Daha önce arkadaşlarım bu turlara defalarca katılmıştı ve her defasında da çok güzel anlar yaşadıklarını anlatmışlardı. Bugün bende bu turlara katılacağım. Açıkçası tüm gün denizde olup, animasyonlar ve akvaryum gibi pırı pırıl koylarda yüzeceğim için çok heyecanlanıyorum” diye konuştu.

Gezi tekneleri acentesi sahibi Yasemin Zorlu, bayram süresince çok yoğun talep almaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Bayramın dışında, turizm sezonunda da Ayvalık’a gelen tatilcilerimizi mutlaka yat turlarımıza bekliyoruz. Geçmiş bayramlara nazaran yoğunlukta sanki biraz düşüşün olduğunu düşünüyorum. Ama daha da iyi olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.