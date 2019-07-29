Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ayvalık’ta Evgeny Grinko rüzgarı esti Video

Ayvalık’ta Evgeny Grinko rüzgarı esti Video

Konsere ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Piyanist 


- Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, Türkiye’de verdiği konser serisinin ikincisini Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirdi. Müzik dünyasında "Valse" adlı şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayarak müziksever tarafından beğenilen, daha önce de Türkiye'de kapalı gişe olarak birçok konser veren Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko’nun konseri Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konserde, birbirinden sevilen eserleri Ayvalıklı sanatseverlerle paylaşan Grinko, izleyenlerden tam not aldı.
İlgili Foto Galeriler
Kafatası Olmayan 2 Bin 700 Yılık İskelet AraştırılıyorKafatası Olmayan 2 Bin 700 Yılık İskelet Araştırılıyor
Urartuların En Büyük Kenti Eski İhtişamına KavuşturuluyorUrartuların En Büyük Kenti Eski İhtişamına Kavuşturuluyor
140 Milyon Yıllık Dinozor Kemiği Bulundu140 Milyon Yıllık Dinozor Kemiği Bulundu
Genelkurmay Arşivlerinden Özel Atatürk FotoğraflarıGenelkurmay Arşivlerinden Özel Atatürk Fotoğrafları
Dolmabahçe Sarayındaki Restorasyonda Şaşırtan Detaylar Ortaya ÇıktıDolmabahçe Sarayındaki Restorasyonda Şaşırtan Detaylar Ortaya Çıktı
Üniversiteli Yabancı Öğrencilerden Türkçe KonserÜniversiteli Yabancı Öğrencilerden Türkçe Konser
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı