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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ayvalık'ta ev yangını - BALIKESİR

Ayvalık'ta ev yangını - BALIKESİR



: - Ayvalık'da ev yangını - Olay yerinden detaylar Balıkesir 'de ev yangını - Ayvalık ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı kadın, evinde çıkan yangında yaralandıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde bir evde çıkan yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı.Hayrettin Paşa Mahallesi 13 Nisan Caddesi'nde Ümmühan Sakızlı'nın (84) yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak girdikleri evden yaşlı kadını çıkardı.Vücudun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen Sakızlı, 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yangının nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

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