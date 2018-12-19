Ayvalık’ta engelli projesi şekilleniyor



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Kaymakam Gökhan Görgülüarslan’ın ilçede engellilere yönelik kalıcı bir proje hazırlanması için düğmeye basmasının ardından, ilçede faaliyet gösteren engellilere yönelik sivil toplum kuruluşları ve akabinde de projeye destek veren engelli gazetecilerin de ortak hedef olarak engelli istihdamına odaklanmasına yönelik talep benimsendi. Kaymakam Gökhan Görgülüarslan’ın öncülüğünde ilk etapta; engelliler için küçük bir fabrika tipinde üretim atölyesi kurulması ve bu atölyede de engellilerin istihdam edilmesi fikri öne çıktı. Hazırlanacak proje kapsamında; öncelikle Ayvalık’ta engelli sayısının net olarak belirlenmesi, belirlenecek işitme, ortopedik, zihinsel ve görme engellilerin akabinde de tarım ve turizm alanlarında ekonomik gelir sağlanılan ilçeye özgü bir iş sahasının açılması planlanıyor. Finansmanının; İŞKUR başta olmak üzere Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından karşılanmasının öngörüldüğü proje kapsamında; Ayvalık’ta zeytinyağı sektörü ile turizm sektörünün harmanlanması ve bunun sonucunda da oluşturulacak iş atölyesinde; üretim, ambalajlama, pazarlama ve satış bölümlerinde iş güçlerine göre istihdam edilecek engellilerin, devletin sosyal güvenlik şemsiyesi altına sokulmasının yanı sıra kendi ekonomik özgürlüklerini elde etmesi hedefleniyor. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan; projeye tam destek veren Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile Ortopedik Engelliler Federasyonu’nda çeşitli görevlerde bulunan Ayvalık Ortopedik Engelliler Derneği eski Genel Başkanı ve gazeteci Suat Salgın ile Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları (ASTED) Grubu Genel Koordinatörü ve görme engelli gazeteci Namık Tuncel’i makamında kabul etti. Ziyarette; istihdam ile başlayacak projeye dahil olacak engelli bireyin ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde durmaya başladıktan sonra, öncelikle öz güvenini kazanacağı ve bu öz güvenle de sosyal anlamda bir çok sorununu da çözümlemeye başlayabileceği düşüncesi hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, zeytinyağı sektörüyle start alabilecek projenin daha sonra turizm alanına da yayılabileceğini böylelikle de ilçede daha da fazla engelli istihdamının hızla büyüyebileceğine inandığını vurguladı.

