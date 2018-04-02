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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ayvalık'ta bina yangını - BALIKESİR Video

Ayvalık'ta bina yangını - BALIKESİR Video

Yangına ait detaylarYangın sonrasında itfaiye ekipleri detaylarıAyvalık'ta bina yangını - Bir kamu kurumunca lojman olarak kullanılan 2 katlı boş binada çıkan yangın hasara yol açtıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde bir kamu kurumunca lojman olarak kullanılan 2 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Sefa Çamlık Mahallesi Laka mevkisinde bulunan boş binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine ormanlık alandaki 2 katlı binayı saran alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, yangını büyümeden söndürdü.Hasara neden olan yangını itfaiye ekibine haber veren Belediye Başkanı Rahmi Gençer, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinin arkasındaki yangını fark edince hemen dışarı koştuğunu ve İtfaiye Amiri Murat Turgut'a durumu bildirdiğini söyledi.

Gençer, "Çok şükür ki itfaiye ekiplerimiz kısa sürede ulaştı ve yangını söndürdü. Evin arka kısmındaki ormanlık alanda iki çam ağacının dallarının tutuşması beni çok korkuttu. Maazallah, alevler ağaca sıçrayarak, çok büyük bir orman yangınına neden olabilirdi. Allah’a şükür ucuz atlattık." diye konuştu.

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