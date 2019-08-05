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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ayvalık’ta aynı bölgede 3 gün arayla ikinci fabrika yangını

Ayvalık’ta aynı bölgede 3 gün arayla ikinci fabrika yangını

Yangına ait vatandaşların çektiği videolara ait detaylar

Fabrika Yangını Fabrika Zeytin Yağı Alabalık Zeytinyağı 

- Söndürülen yangına ait itfaiyenin sürdürdüğü soğutma çalışmalarına ait detaylar

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 3 gün arayla ikinci fabrika yangını çıktı. 3 gün önce bir zeytin yağı fabrikasında çıkan yangının ardından bugün de yanan fabrikanın hemen yanındaki zeytinyağı fabrikasının sabunhane bölümünde yangın çıktı. Yangının eski fabrikanın sabunhane bölümünde söküm çalışmaları sırasında çıktığı öğrenildi. Daha önce de spiral taşından iki kez yangın çıktığı bildirilen binada son yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevlerin eski sabunhane binasının hemen yanında Türkiye’nin en büyük zeytinyağı firmalarından biri olan Yudum Gıda’ya ait faal haldeki fabrikaya sıçramaması için çaba gösteren itfaiye ekipleri, yangına 5 arozöz, 1 su tankeri ve kalabalık bir ekiple müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında eski sabunhane binasında maddî hasar oluştu. (SS-MŞ)
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