Ayvalık’ta ATO turizm masaya yatırıldı

-ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın’ın açıklamaları

-Toplantıya katılan turizmcilere ait detaylar

-Turizmci Ali Gür’ün açıklamalarına ait detaylar

-Toplantıya ait detaylar



( BALIKESİR - HD) BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ticaret Odası bünyesindeki Turizm Komisyonu öncülüğünde düzenlenen toplantıda yaklaşan sezon öncesinde içenin turizm alanındaki sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın’ın öncülüğünde Ticaret Odası Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, ATO’nun Turizm Komisyonu Başkanı Levent Billurcu, ATO Başkan Yardımcısı Osman Özdoğan ve ATO Genel Sekreteri Ahmet Baç koordinasyonunda yapıldı. Ayvalıklı turizmcilerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık turizminin gelişmesi ve turizmcilerin sezondan karlı bir şekilde çıkabilmesi adına daha önce Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in de hazır bulunduğu aynı içerikli toplantılarda dile getirilen sorunları ve çözüm önerilerini hatırlattı. Ayvalık’ta turizm konusunda hizmet kalitesinin arttırılması, fiyat tarifeleri, çöp sorunları, bozuk satıhlı yollar, sivrisinek ve yoğun trafik konularının da ele alındığı toplantıda, ATO’nun Turizm Komisyonu Başkanı Levent Billurcu, bu tür toplantıları ayda bir yada belirlenecek bir zaman içerisinde sorunları tespit ederek bir rapor haline getirilmesini ve bu raporun da yetkililere bizzat kendileri tarafından iletilmesini önerdi. Sarımsaklı’nın en önemli sorunlarından biri olan Nikita Deresi’nin normal koşullarda yaz aylarında kuruması gerekirken, derenin çevresindeki fabrikaların aldıkları izinler sonucunda atıklarını bu dereye döktükleri için kurumadığının vurgulandığı toplantıda konuşan turizmci Ali Gür, “Ayvalık’ın 5 yıl, 10 yıl ve hatta 15 yıllık vizyon haritasının hazırlanması gerektiğine işaret etti. Ali Gür; Ayvalık’ta yıllardır bu tür turizm toplantılarında alt yapı sorunları ve bu sorunlara dayalı problemlerin konuşulduğunu hatırlatarak, Ayvalık’ın artık turizm sezonunu nasıl uzatacağı ve turizmden nasıl daha fazla gelir sağlayabilmesine ait konuların tartışılması gerektiğini savundu. Turizmcilerin ses desibelleri ve birbirlerine saygılı olması gerektiğinin de altının çizildiği toplantının; turizm soruları yerine yeni ufuklara açılabilmek için geliştirilecek yeni vizyon projelerinin görüşülmesi amacıyla 4 Temmuz’da devam edeceği öğrenildi. (SS-EME)

