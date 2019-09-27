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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Ayvalık'ta 92 düzensiz göçmen yakalandı - BALIKESİR

Ayvalık'ta 92 düzensiz göçmen yakalandı - BALIKESİR

- Yakalanan göçmenlere ait detaylarBALIKESİR (AA) - Balıkesir ’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollara Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 92 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre; bir istihbaratı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi Badavut mevkisinde Midilli Adası’na gitmek üzere hazırlık yapan 92 düzensiz göçmeni yakaladı.47’si çocuk çocuk olan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.Göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Tıbbi Malzeme Akalan Nani İnsani Yardım 

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