Ayvalık'ta 62 kaçak yakalandı - BALIKESİR Haberi

- Yakalanan göçmenlere ait detaylarBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 62 Suriyeli yakalandı.İlçede rutin görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Sarımsaklı Plajı açıklarında şişme botla Midilli Adası’na doğru yol alan kaçak göçmenleri fark etti.Sahil Güvenlik ekipleri, iki engelli ile çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 62 Suriyeli göçmeni yakaladı.Cunda Adası'nda kıyıya çıkarılan 62 kişi, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.